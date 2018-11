Organisatoren Showcarrousel krijgen compensatie voor annulering zaal Kristof Pieters

28 november 2018

De gemeenteraad van Kruibeke heeft de organisatoren van de Showcarrousel in Rupelmonde een toelage gegeven van 2.755 euro. Het gaat om de kosten die de organisatie moest ophoesten om een tent te huren. De driedaagse show lag al maanden vast in de Clara Hamendtzaal maar die zaal moest tijdelijk gesloten worden voor dringende renovatiewerken. Omdat niet tijdig een alternatief kon gevonden worden, stelde de gemeente voor aan de organisatoren om dan maar een tent te huren en de kosten terug te betalen want nu gebeurd is.