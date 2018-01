Orde van Mercator trekt carnaval op gang met jeugd 31 januari 2018

In Rupelmonde heeft de Orde van Mercator het startschot gegeven van een nieuw carnavalsseizoen met een jeugdcarnavalsbal. Keizer Hippoliet mocht een volle zaal kinderen verwelkomen en de nieuwe jeugdprinses 2018 'Jouke' aankondigen.





Voor een jeugdprins was er dit jaar geen kandidaat. Volgend jaar wil de carnavalsgroep nieuw bloed zoeken voor de jeugdtitels buiten de vaste kern van de vereniging. 's Avonds werden ook de jeugdprinses Yinthe en jeugdprins Jens tot jeugdkeizerin en jeugkeizer bekroond. Je kan ze op zondag 11 februari bewonderen tijdens de carnavalstoet in Rupelmonde.





