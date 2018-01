Oproep voor kunstwerk aan Scheldelei 25 januari 2018

02u51 0 Kruibeke Het Polderbestuur schrijft samen met gemeente Kruibeke een kunstopdracht uit voor de openbare ruimte aan de parking van de Scheldelei.

Kunstenaars die willen deelnemen, moeten voor 31 januari een ontwerp aan de cultuurdienst bezorgen. Vandaag is de Scheldelei dé plek om je auto te parkeren en van daaruit enerzijds een wandeling te starten in de Polders van Kruibeke, of anderzijds de Waterbus te nemen richting Hemiksem of Antwerpen. Ook de veerdienst tussen Hoboken en Kruibeke komt hier aan. Deze plek kent ook een geschiedenis. Door de terreur van de vliegende bommen na de bevrijding in 1944 kwamen er tientallen gezinnen in Kruibeke zonder woning te zitten. De overheid gaf hen een nieuwe 'tijdelijke' woning op de Scheldelei. De gezinnen kregen een woning met alle voorzieningen en meteen ook in veel betere of modernere staat dan hun oorspronkelijke woning. Deze woningen werden in de volksmond de 'barakken' genoemd. Ze werden gebouwd door bouwfirma Van Laere. Omdat die tijdens de oorlog verschillende constructies had gebouwd voor de bezetter, werden ze nadien veroordeeld voor economische collaboratie en moest het bedrijf als straf onder andere deze woningen optrekken. Men is op zoek naar een kunstwerk dat past binnen de context van de locatie of geïnspireerd is op het verhaal van de Scheldelei. Meer info: cultuur@kruibeke.be of 03 740 02 17 (PKM)