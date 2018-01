Opnieuw brand in opvangcentrum VIER JONGE ASIELZOEKERS KRIJGEN TIJDELIJK ELDERS EEN THUIS KRISTOF PIETERS

02u39 0 Foto Kristof Pieters Bij aankomst van de brandweer was er al een grote rookontwikkeling in het gebouw. Kruibeke In de Gerard de Cremerstraat in Rupelmonde is gisterenochtend rond 8 uur brand uitgebroken bij het Lokaal Opvanginitiatief (LOI). Het vuur ontstond in de woonkamer, vermoedelijk door een slecht gedoofde sigaret. Vier minderjarige asielzoekers konden zich tijdig in veiligheid brengen. Ze werden voorlopig ergens anders ondergebracht. Het dorpshuis, de kinderopvang en twee appartementen voor crisisopvang bleven gevrijwaard.

Het was een bewoner van een flat op de zolderverdieping, bedoeld voor crisisopvang, die gisterenochtend om 8.10 uur de hulpdiensten alarmeerde. "De melder sprak over een gasgeur in het gebouw maar bij aankomst bleek het te gaan om een brandlucht, afkomstig van een appartement op de tweede verdieping", zegt Jolien Van Damme, woordvoerster van de brandweer. "De bewoners werden onmiddellijk geëvacueerd. De brand zelf was vrij snel geblust maar de schade aan het appartement is toch aanzienlijk."





Het gebouw in de Gerard de Cremerstraat is eigendom van de gemeente en heeft verschillende functies. Op het gelijkvloers is er de buitenschoolse kinderopvang en op de eerste verdieping het dorpshuis. De tweede verdieping is al jaren in gebruik voor het Lokaal Opvanginitiatief (LOI). Er is plaats voor acht niet-begeleide minderjarige asielzoekers. "Op dit moment waren er slechts vier jongeren tussen de 16 en 18 jaar woonachtig", zegt OCMW-voorzitter Pia De Monie. "De bezetting wisselt voortdurend aangezien ze er wachten op de afwikkeling van hun asielprocedure. De jongeren hebben er een eigen kamer maar delen wel een gemeenschappelijke living, keuken en badkamer. Tussen 8 uur 's morgens en 20 uur 's avonds is er begeleiding maar 's nachts niet. Het incident was blijkbaar gebeurd vlak voor de begeleider arriveerde."





Schade in woonkamer

De jonge asielzoekers bleven gelukkig ongedeerd. "Ze zijn meteen ondergebracht in een leegstaande woning in de Rupelmondestraat in Bazel", vervolgt De Monie. "Het gaat om de vroegere wereldwinkel. Een geluk bij een ongeluk dat het pand net leeg stond en we dus meteen opvang hadden."





Volgens burgemeester Jos Stassen zullen drie van de vier jongeren vermoedelijk volgende week al kunnen terugkeren. "Het is vooral de woonkamer die schade heeft opgelopen en ook één slaapkamer. Het had erger kunnen aflopen. De brandweer was echter zeer snel ter plaatse. Bij een gasgeur wordt altijd meteen gereageerd maar na de ontploffing op de Paardenmarkt in Antwerpen is men natuurlijk nog extra alert voor dit soort meldingen." Het dorpshuis en de kinderopvang konden gisteren gewoon de deuren openen. Ook de crisisopvang op de zolderverdieping bleef gevrijwaard. Daar bevindt zich nog één studio en een flat voor zes personen maar die laatste is momenteel niet bewoond.





Slecht gedoofde sigaret

De oorzaak van de brand wordt nog verder onderzocht maar voorlopig wijst alles op een slecht gedoofde sigaret waardoor de zetel in de woonkamer vuur vatte. Kwaad opzet is in ieder geval uitgesloten.





Het is al de tweede brand in een Lokaal Opvanginitiatief op een maand tijd. In december raakten zeven mensen bevangen bij een brand in het LOI van Sint-Gillis-Waas. Daar ontstond het vuur in de keuken. OCMW's proberen asielzoekers zoveel mogelijk te sensibiliseren voor de gevaren. "Dat hoort tot het standaard takenpakket van onze begeleiders", benadrukt De Monie.





Gevaren in huis

"Er was recent nog een infomoment geweest rond gevaren in huis waarbij ook roken aan bod kwam. Er wordt ook altijd informatie gegeven over het gebruik van apparaten en er zijn zelfs workshops koken geweest. In de keuken wordt bij andere culturen immers vaak met veel olie gewerkt en dat vormt een risico als de vlam in de pan slaat of de olie oververhit is. Maar ondanks alle preventie, kan je natuurlijk nooit uitsluiten dat er vroeg of laat iets gebeurt."