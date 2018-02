Onderzoek naar bouw nieuwe tennishal GEMEENTE ZOEKT NAAR ALTERNATIEF VOOR VERWOESTE DULPOP KRISTOF PIETERS

06 februari 2018

02u32 0 Kruibeke De gemeente zal de bouw van een nieuwe tennishal onderzoeken. Die komt ofwel op de plaats van de door de storm verwoeste luchtdraaghal in Bazel ofwel op de terreinen van tennisclub Soks in Rupelmonde. De tennisclub is voorlopig uit de nood geholpen door naburige clubs en binnenkort start terug het zomerseizoen op de buitenvelden. Tegen oktober zouden er opnieuw overdekte terreinen beschikbaar moeten zijn.

De luchtdraaghal van het sportcomplex De Dulpop in Bazel werd drie weken geleden volledig vernield tijdens een zware storm. De brokstukken zijn intussen geruimd maar een oplossing ligt er voorlopig nog niet op tafel. "We willen eerst enkele verschillende pistes onderzoeken", zegt schepen van Sport Dirk De Ketelaere (CD&V). "Er is immers geen geld voorzien in de begroting en de luchtdraaghal was jammer genoeg niet verzekerd. We hebben destijds wel bekeken om die te verzekeren, maar de premie was zo hoog dat we op enkele jaren tijd hiervoor een nieuwe overkapping konden aankopen. De luchtdraaghal was dan ook bijna twintig jaar oud en was destijds aangekocht als opvang voor de sportclubs na een zware brand in sporthal De Dulpop. Het was nooit de intentie dat de zogenaamde 'ballon' zo lang zou blijven staan."





Naburige tennisclubs

De luchtdraaghal werd vooral gebruikt door tennisclub Soks. "We hebben na de storm meteen contact opgenomen met tennisclubs in naburige gemeenten zoals Beveren en Temse", zegt De Ketelaere. "De andere clubs hebben zich erg solidair getoond en hebben met hun uurroosters geschoven om tijd vrij te maken voor onze getroffen tennisclub. Voorlopig zijn we hiermee uit de nood geholpen. Bovendien moeten we slechts een paar maanden overbruggen, want binnenkort start opnieuw het zomerseizoen en kan Soks zijn buitenvelden in Rupelmonde gebruiken."





Definitieve oplossing

Intussen gaat het gemeentebestuur een definitieve oplossing zoeken: Een nieuwe overkapping op dezelfde plaats aan sporthal De Dulpop ofwel een nieuwe tennishal op de site van Soks zelf in Rupelmonde.





"We hebben jaren geleden wel eens een raming laten maken van een nieuwe overkapping, maar die cijfers zijn intussen gedateerd", vervolgt De Ketelaere. "Er valt voor beide opties wel iets te zeggen. Als we kiezen voor een nieuwe overkapping aan De Dulpop kunnen ook andere sportclubs van de hal gebruikmaken. Bij een overdekte hal op de site van Soks, kan men de werking meer concentreren op één locatie. We zullen nu met de club zelf rond de tafel zitten om te zien wat de beste keuze is en uiteraard ook het nodige cijferwerk doen. De nieuwe overdekte terreinen zouden in ieder geval tegen oktober klaar moeten zijn."





De gesneuvelde luchtdraaghal werd eveneens gebruikt voor sportkampen en scholen, maar ook daar is intussen een oplossing voor gevonden. "De scholen gaan hun sportactiviteiten licht aanpassen zodat er maar één in plaats van twee velden nodig zijn", legt de schepen uit. "Al bij al zal deze ramp met onze luchtdraaghal dus geen onoverkomelijke gevolgen hebben. Nu hopen dat het snel mooi en warm weer wordt zodat men deze zomer veel buiten kan sporten."