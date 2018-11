Octopusbareel houdt wagens weg uit Schoolstraat Kristof Pieters

06 november 2018

16u08 9 Kruibeke In de Edmond Gorrebeeckstraat in Kruibeke is een Octopusbareel geplaatst om de straat af te sluiten voor auto’s bij het begin en einde van de schooldag. De school of een gemachtigd opzichter kan de bareel openen en sluiten met een sleutel. Ook de wijkschool Pius X in de Nieuwe Veldstraat en de kleuterschool in de wijk Cauterhoek zullen via een bareel veiliger worden gemaakt.

Om de verkeersveiligheid aan en rond de gemeentelijke basisschool in de Edmond Gorrebeeckstraat en de gemeentelijke kleuterschool in de De Pillecynstraat te verbeteren, werden er in juni dit jaar enkele verkeersmaatregelen uitgetest. Intussen werd het proefproject geëvalueerd. Hierbij werd rekening gehouden met de bevindingen van de politie, de gemeenteschool, de technische dienst en de enquête die ingevuld kon worden door de inwoners van de wijk Cauterhoek en de ouders van leerlingen. Er is nu beslist om de beide straten af te sluiten bij het begin en einde van de schooldag. Ook zal er eenrichtingsverkeer worden ingevoerd in de Filip De Pillecynstraat en in de Gasthuisstraat in de richting van Bazel.

Aanvankelijk werd gebruik gemaakt van nadarhekken, maar dat miste zijn effect omdat chauffeurs die gewoon verplaatsen of op het voetpad rijden. Intussen is in de Edmond Gorrebeeckstraat een eerste Octopuspaal geplaatst. “In deze paal zit een bareel die neergelaten kan worden”, zegt schepen van Onderwijs Tina Van Havere (SamenVoorKruibeke). “Ik ben zeer tevreden dat we in de huidige legislatuur verschillende schoolomgevingen verkeersveilig gemaakt hebben. Ik hoop dat op deze manier verder gewerkt wordt om alle schoolroutes en -omgevingen aan te pakken.”

De gemeenteraad keurde maandag ook een nieuw verkeersreglement goed voor de schoolomgeving in de Nieuwe Veldstraat, waar de wijkschool Pius X is gevestigd. Ook daar werd een proefproject opgezet om de straat op schooldagen te onderbreken voor gemotoriseerd verkeer tussen 8 en 8.40 uur. Ook hier werd het proefproject positief geëvalueerd. Door de onderbreking van de Nieuwe Veldstraat is er ‘s ochtends geen sluipverkeer meer en is de verkeersveiligheid rond de school sterk verbeterd. Ter hoogte van de school zal eveneens een slagboom worden geplaatst. Een gemachtigd toezichter zal dan ingezet worden om de slagboom neer te laten en terug open te doen.