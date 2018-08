Noodbrug verzekert toegang Bazel Parkt FESTIVAL KAN DAN TOCH OP OORSPRONKELIJKE LOCATIE DOORGAAN KRISTOF PIETERS

25 augustus 2018

02u45 0 Kruibeke Het familiefestival Bazel Parkt kan vandaag dan toch op zijn oorspronkelijke locatie plaatsvinden. De koebrug in het kasteelpark werd in juni afgesloten door stabiliteitsproblemen. Er werd een brug boven de bestaande brug gebouwd met een enorme stellingconstructie.

Het gemeentebestuur liet de Koebrug in het kasteeldomein Wissekerke in Bazel afsluiten voor fietsers en wandelaars. Aanleiding was een stabiliteitsonderzoek dat alarmerende resultaten opleverde. Uit onderzoek bleek dat het metselwerk van de twee bruggenhoofden afbrokkelt en de fundering bijna volledig is weggespoeld. Ook het metaal van de brug zelf is erg aangetast door corrosie. Daarom nam de gemeente de beslissing om de brug buiten gebruik te nemen.





De zogenaamde 'koebrug' verbindt de twee delen van het kasteelpark Wissekerke en is al elf jaar dé toegang van het familiefestival Bazel Parkt. "Toen het nieuws bekend raakte, zijn we meteen met de gemeente gaan samenzitten", zegt Kevin Vergauwen van Bazel Parkt. "Om veiligheidsredenen moet ons festivalterrein immers twee in- en uitgangen hebben. Uiteindelijk is deze originele oplossing uit de bus gekomen. Een stellingbouwer heeft een brug boven de bestaande brug gebouwd. Alles is gecontroleerd door de dienst Veiligheid en we hebben groen licht gekregen." De noodbrug zal trouwens ook na Bazel Parkt behouden blijven.





Straattheater

Vorig jaar was het tiende verjaardagsfeest van Bazel Parkt een bijzonder groot succes. Meer dan 4.000 bezoekers vonden de weg naar het kasteelpark. "We hebben nu het programma wel terug een beetje afgeslankt en niet meer gespreid over twee dagen", legt Kevin uit. "Daar tegenover staat wel dat we heel wat meer investeren in straattheater. Dit sloeg vorig jaar namelijk bijzonder goed aan. We werken hiervoor trouwens ook samen met het Internationaal Straattheaterfestival in Beveren. Zo konden we ook buitenlandse artiesten boeken. Vorig jaar werd voor Bazel Parkt XL de festivaldag verschoven van donderdag naar zaterdag en dat hebben we ook behouden."





Het straattheater start vandaag om 14 uur en vanaf 18.30 uur gaat dit over in een muzikaal avondprogramma met de Prince-tributeband Minneapolis als dansbare slotact. Het Franse gezelschap Cirque Hirsute is dan weer de blikvanger van het straattheaterfestival met de spectaculaire voorstelling 'Les Butors' op een groot draaiend rad, terwijl Circus Paljasso zorgt voor een betoverende slotact met hun 'Batteau De Feu' op de kasteelvijver. Met 'Arbre Nomade', een handgemaakte authentieke molen, beleven de allerkleinsten dan weer dolle pret. Teatro Pavana paraderen dan weer met levensechte giraffen in het kasteelpark. De toegangsprijs blijft ongewijzigd. Voor 2 euro kan je dit jaar in totaal 14 acts aan het werk zien, kinderen onder de 12 jaar komen gratis mee. Alle info: www.bazelparkt.be