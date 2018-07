Nieuwstraat wordt heraangelegd 28 juli 2018

Aannemer DCA uit Beerse start vanaf 6 augustus met het opbreken van de weg in de Nieuwstraat in Rupelmonde. De volledige straat zal worden heraangelegd. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel en langs beide kanten van de weg is een voetpad voorzien van minimaal 1,5 meter breed. De rijweg wordt aangelegd in een asfaltverharding en parkeerplaatsen komen in afzonderlijk aangeduide parkeervakken. Tot slot zal op de waterloop de Vliet een nieuw bufferbekken worden aangelegd dat in geval van overvloedige regenval het water op de Vliet lokaal tijdelijk kan bufferen. In een eerste fase zal er worden gewerkt tussen de Kalverstraat en de Graaf van Vlaanderenlaan. Op 6 augustus start de aannemer ook ter hoogte van het kruispunt met de Kalverstraat. Tijdens de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Per fase wordt er een afzonderlijke tijdelijke omleiding voorzien. De kostprijs van de werken bedraagt 1.805.133 euro. (PKM)