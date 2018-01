Nieuwjaarsconcert in Wissekerke 02u55 0

Het Koninklijke Estudiantina 'La Napolitaine' is zondag 14 januari om 14.30 uur te gast in het kasteel Wissekerke in Bazel. Het orkest werd gesticht in 1904 door Romain Van den Bosch. Onder zijn leiding behaalde het meermaals eerste prijzen op internationale wedstrijden. Ralf Leenen wordt in 1986 eerste mandolist en vanaf 1989 solist en concertmeester. Het gezelschap was al te gast op concerten in Japan, Italië, Zwitserland en Frankrijk. Tickets kosten 15 euro, met een Davidsfonds Cultuurkaart betaalt men slechts 12 euro. Info en reserveringen: walter.vanwauwe@ scarlet.be of 0496 56 61 27





(PKM)