Nieuwe zone 30 in wijk Ter Linden 28 februari 2018

De gemeenteraad van Kruibeke heeft beslist om een zone 30 in te voeren in de wijk Ter Linden in Bazel. Op vraag van gemeenteraadslid Dimitri Van Laere (N-VA) werd ook de Kemphoekstraat mee opgenomen in de zone 30. Het is intussen al de derde grote wijk in de gemeente waar een snelheidsregime van 30 per uur wordt ingevoerd. Eerder gebeurde dat ook al in de wijk Cauterhoek en in de omgeving van de Polderstraat. Burgemeester Jos Stassen waarschuwt bewoners dat er vanaf nu controles zullen plaatsvinden. Het gaat enkel om de twee wijken waar de zone 30 al een tijdje van kracht is. "Er is telkens een periode van twee weken voorzien waarbij chauffeurs enkel een waarschuwing krijgen, maar nu start de handhaving van het snelheidsregime. We willen liefst niemand verbaliseren en roepen daarom iedereen op om extra alert te zijn." (PKM)