Nieuwe verkeerssituatie in Cauterhoek 24 augustus 2018

Vanaf 27 augustus wordt de verkeerssituatie in de wijk Cauterhoek opnieuw aangepast. Na een testfase in juni werd het proefproject 'verkeersveilige schoolomgeving Cauterhoek' geëvalueerd. Op basis van de evaluatie werden nieuwe maatregelen bepaald voor het nieuwe schooljaar. Bij het begin en einde van de schooldag zal nu de E. Gorrebeeckstraat worden afgesloten voor doorgaand verkeer ter hoogte van de lagere school en het kruispunt F. De Pillecynstraat met C. Huysmansstraat. Een gedeelte van de F. De Pillecynstraat wordt enkelrichting gemaakt. (PKM)