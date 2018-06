Nieuwe speeltuigen voor Schaudries 02 juni 2018

De gemeenteraad heeft de vervanging goedgekeurd van de speeltoestellen in de speeltuin in de wijk Schaudries. De huidige toestellen zijn totaal verouderd en niet meer veilig. De gemeente Kruibeke wil een nieuwe speeltuin aanleggen die kinderen op een uitdagende manier prikkelt om samen buiten te bewegen. Er is 35.000 euro vrijgemaakt. (PKM)