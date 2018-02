Nieuwe brug en bufferbekken Vliet 27 februari 2018

Het gemeentebestuur van Kruibeke heeft een vergunning gekregen voor het aanleggen van een nieuwe brug over de Vliet ter hoogte van de Dijkstraat in Rupelmonde.





Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend. Er is intussen ook een subsidie toegezegd voor de werken. De nieuwe brug is nodig omdat er teveel slibafzetting is. "De bodemplaat van de huidige koker ligt hoger dan de bodem van de Vliet, waardoor er continu slib wordt afgezet en er veel gebaggerd moet worden", legt burgemeester Jos Stassen (SamenVoorKruibeke) de werken uit. De gemeenteraad keurde gisterenavond ook een aangepaste raming goed voor de heraanleg van de Nieuwstraat, waarbij een bufferbekken wordt aangelegd voor dezelfde waterloop. Aan de Driehoek is in het verleden al meermaals wateroverlast geweest, doordat bij zware regenval te veel water in de Vliet terechtkomt via de Halewijkbeek. Het nieuwe bufferbekken wordt aangelegd in de omgeving van enkele weilanden.





Het project kost wel iets meer dan voorzien. Het was geraamd op anderhalf miljoen euro, maar de goedkoopste inschrijving van een aannemer was bijna 18 procent meer. Hierdoor zal ook de gemeente iets meer dan voorzien moeten bijdragen, namelijk 214.633 euro in plaats van 182.388 euro. De rest wordt gefinancierd door Aquafin en de provincie. (PKM)