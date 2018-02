Nieuwe bezoekersparking aan Broekdam-Noord 23 februari 2018

02u43 0 Kruibeke Er komt een nieuwe bezoekersparking aan de Broekdam-Noord in Kruibeke. Dit past in het masterplan voor het centrum van Kruibeke.

Een onderdeel hiervan is het langparkeren op en rond het kerkplein. De gemeente wil daarom een bezoekersparking aanleggen die gemakkelijk bereikbaar is en op wandelafstand ligt van het kerkplein. Bij de opmaak van het RUP Kruibeke Groene Have werd hiervoor een perceel geselecteerd gelegen in Broekdam-Noord.





Het moet een landschapsparking worden met veel groen. De gemeente is al lange tijd in gesprek met de eigenaars en gebruikers van dit perceel om tot een aankoop in der minne te kunnen overgaan.





Vruchteloos

Deze verschillende pogingen zijn tot op vandaag vruchteloos gebleven. Daarom wil men nu overgaan tot onteigening. De tijd begint immers te dringen. De gemeente plant namelijk grondige verbouwingswerken aan het gemeentehuis, waarbij ook het buitenplein zal worden heraangelegd met minder parkeerplaatsen. De bezoekers moeten dan een alternatieve plaats krijgen op korte wandelafstand.





(PKM)