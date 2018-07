Nieuwe asfalt voor Kerkplein 28 juli 2018

Het Onze-Lieve-Vrouwplein, de Boerenstraat, de Houtenkruisstraat en Houtenkruisdam worden begin augustus van een nieuwe asfaltlaag voorzien. Op het plein gaat het om de zone tussen het kerkgebouw en de sierhekken langs de gewestweg (N419). Er wordt gewerkt vanaf 1 augustus om 14 uur tot en met 7 augustus. De parkeerzone is afgesloten voor alle verkeer. De wekelijkse markt op 1 en 8 augustus kan gewoon doorgaan. De Boerenstraat komt op 8 en 9 augustus aan de beurt en is in die periode volledig afgesloten. De Houtenkruisstraat volgt op 7 en 8 augustus. De Houtenkruisdam tot slot gaat dicht van 6 tot en met 10 augustus. Het gaat om het onverhard stuk van de dam tot aan de fietsweg Trammeland. (PKM)