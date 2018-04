Nieuwe adviesraad Polderij opgericht 04 april 2018

Er is een nieuwe adviesraad actief in Kruibeke. De gemeenteraad heeft de oprichting goedgekeurd van de Polderij. De leden engageren zich om het bestuur te adviseren in verband met het beheer van en de strategie voor het overstromingsgebied Polders. Voorzitter is Herman Van Broeck. Er zijn 15 leden met een vertegenwoordiger van het Agentschap voor Natuur en Bos, W&Z en andere belangrijke partners.





(PKM)