Nieuw in de Polders van Kruibeke: dertig meter lange wilgentunnel Kristof Pieters

21 maart 2019

11u50 0 Kruibeke Het gecontroleerd overstromingsgebied in de Polders van Kruibeke is een nieuwe attractie rijker. Tussen de Scheldelei en het natuurgebied Kortbroek werd een dertig meter lange wilgentunnel gerealiseerd.

Het overstromingsgebied zelf is al een tijdje afgewerkt maar om de recreatie in de Polders van Kruibeke wat te stimuleren, komen er nog een aantal belevingsmogelijkheden bij. Zo zal er een vlonderpad worden gebouwd doorheen het slik- en schorgebied en komt er een platform aan de Meiresluis. Aan de Meyvissluis zal er een heuse uitkijkheuvel worden aangelegd vanwaar men de hele polder kan overschouwen.

De meest recente realisatie is een wilgentunnel die de verbinding maakt tussen de Scheldelei en het natuurgebied Kortbroek. De tunnel is ongeveer dertig meter lang en op het hoogste punt is hij zo’n twee meter hoog.