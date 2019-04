Nieuw fietspad op brug in Beverenstraat Kristof Pieters

09u38 0 Kruibeke Een aannemer is gestart met de aanleg van een nieuw fietspad ter hoogte van de brug over de E17 in de Beverenstraat. Er komt een fietspad aan beide kanten van de rijbaan en dit zowel langs de zijde in Kruibeke als Beveren.

De werken kaderen in de heraanleg van de Burchtstraat die binnenkort van start gaat. De drukke verkeersader gaat volledig dicht waardoor er heel wat omleidingsverkeer via de Beverenstraat gestuurd zal worden. Momenteel liggen er al fietspaden in het grootste deel van de straat maar de brug over de E17 was hierop een uitzondering. Omwille van de veiligheid wordt dit nu eerst aangepakt.

Tijdens de werken blijft één rijstrook beschikbaar voor doorgaand verkeer. Voor een vlotte passage wordt met tijdelijke verkeerslichten gewerkt. Ter voorbereiding van de omleidingsroute werd eerder ook al de Heirbaan verbreed en dit vanaf de kruising met de Galgenstraat tot de Hogenakkerhoekstraat.