Naschools aanbod in tekenacademie 03 augustus 2018

Op 1 september start een nieuw, naschools aanbod op dinsdagavond in het beeldatelier in Kruibeke en op donderdagavond in het beeldatelier in Bazel van 16 tot 17.40 uur. Ook op woensdagnamiddag en zaterdag is er een aanbod. Kinderen die interesse hebben om op deze dag naar d'Academie te komen om er te tekenen, knutselen, schilderen en nog veel meer onder de deskundige begeleiding van onze leerkracht/kunstenaar, schrijven best snel in want de plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan tot en met zondag 30 september op het secretariaat van d'Academie in Sint-Niklaas of online via https://mijnacademie.be (PKM)