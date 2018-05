Nandor Farkas concerteert in Sint-Petruskerk 09 mei 2018

Nandor Farkas, 1e Solist Aanvoerder van de tweede violen uit de Vlaamse Opera, is op zondag 13 mei om 11 uur te gast voor een uniek concert in de Sint-Petruskerk in Bazel.





Het is een grote uitdaging om enkel met één viool een hele concertzaal te vullen. De muziek die hij brengt is indrukwekkend en van de allergrootste moeilijkheidsgraad. Farkas werd geboren in Hongarije en studeerde aan de Frans Liszt Academie in Budapest.





Hij behaalde er een Masterdiploma. Hij won diverse prijzen op viool- en kamermuziekwedstrijden. (PKM)