Na schuldafbouw opnieuw investeringen 02u41 0 Kruibeke Het Kruibeekse college heeft de budgetten voor 2019 voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor het laatste jaar van deze legislatuur, maar ook voor 2019, legt de gemeente een ambitieus investeringsprogramma voor.

Zo komt er een nieuwe brug over de Vliet aan de Dijkstraat om het overstromingsgevaar te verminderen en zijn er werken gepland aan de Gauwstraatbeek en de Watermolenbeek. De grootste investeringen zijn de verbouwing van het gemeentehuis in Kruibeke en de ombouw van het oude gemeentehuis van Rupelmonde tot gemeenschapscentrum. Er wordt ook meer personeel aangeworven. Onder andere de groendienst breidt uit om de begraafplaatsen beter en ecologischer te kunnen onderhouden. Er komt extra personeel om de Polders van Kruibeke te onderhouden. Op vlak van onderhoud van straten is een inhaalbeweging nodig. De komende twee jaar worden de Moldovitalaan, Kromstraat, Wissel Bazel, Nieuwstraat, Polderstraat, Kapelstraat en G. De Cremerstraat onder handen genomen. Nieuwe fietspaden komen er op het traject Kattestraat, Doorn, Molenberg en Lange Heihoekstraat en er wordt een verlicht fietspad aangelegd tussen de Scheldelei en Kapelstraat. De verbindingsweg Trammeland achter Duc d'O krijgt ook verlichting. Op vlak van sport komt er een nieuwe bovenzaal voor dans- en bewegingssporten op de kleedkamers van De Dulpop en worden kunstgrasvelden aangelegd aan De Dulpop. Schepen Kris Smet (SamenVoorKruibeke) is tevreden met de huidige situatie. "Tijdens de legislatuur werden de schulden afgebouwd en werd geen nieuwe lening opgenomen. Alle investeringen werden betaald uit de reserves. Ook voor de meeste investeringen van 2018 geldt dit. We investeren verstandig en doen oud en vervallen patrimonium bewust van de hand." (PKM)