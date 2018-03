N-VA wil verbouwingsproject gemeentehuis 'on hold' zetten 06 maart 2018

02u59 0 Kruibeke Oppositiepartij N-VA roept het gemeentebestuur van Kruibeke op om het verbouwingsproject van het gemeentehuis 'on hold' te zetten tot na de verkiezingen.

De werken konden niet worden aanbesteed omdat er geen geschikte aannemer werd gevonden om de klus te klaren. Daarom wil de gemeente de opdracht uitbreiden met een tweede fase met daarin ook een nieuw gemeenschapscentrum. Door de twee fasen te bundelen, zullen grotere bouwfirma's meer interesse hebben en worden er ook kosten gedrukt. De aanbesteding van dit project zal echter pas na de verkiezingen kunnen gebeuren. Als een nieuw bestuur alsnog het project wil stoppen, gaan er voor 300.000 euro aan ontwerpkosten verloren. "Die verantwoordelijkheid doorschuiven naar de volgende legislatuur is een vorm van chantage", vindt N-VA Kruibeke. "Het is beter om alles nu in de koelkast te zetten zodat de volgende bestuursploeg in eer en geweten kan beslissing wat er kan of moet gebeuren."





Miljoenenproject

Zelf is N-VA alleszins gekant tegen het plan. "Wat gestart is als een klein project van 30.000 euro om een Front Office en Back Office te realiseren, is ondertussen uitgegroeid tot een niet meer te beheersen miljoenenproject. Volgens ons is het perfect mogelijk, binnen de grenzen van het huidige gemeentehuis, alle diensten van zowel gemeente als OCMW een plaats te geven. Dit alles kan met een beperkt budget gerealiseerd worden. Bovendien zijn wij er voorstander van om eerst te zorgen dat de nieuwe brandweerkazerne wordt gerealiseerd." (PKM)