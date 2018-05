N-VA voorzitter stapt op na Facebookrel 02 mei 2018

02u30 0 Kruibeke Denis Hendrickx zet een stap opzij als voorzitter van N-VA Kruibeke na commotie over een Facebookpost.

Voor het nakend huwelijk van schepen Tina Van Havere (SamenvoorKruibeke) postte Hendrickx de boekcover 'Tiny leert pijpen' en kondigde hij ook de opvolger 'Tiny gaat scheiden' aan in de satirische Facebookgroep 'Oude koeien en kluchten uit Kruibeke'. De vrouwonvriendelijke post schoot bij velen in het verkeerde keelgat. "Het was smakeloos en ik wil er mij nogmaals voor excuseren. Ik wil niet dat deze commotie de goede werking van onze partij verstoort. Daarom trek ik mij terug als voorzitter", zegt Hendrickx nu.





De afdeling, die zich eerder al distantieerde van het bericht, heeft begrip voor zijn beslissing. "Denis heeft snel ingezien dat het ongepast was, en heeft het snel verwijderd en zich bij alle betrokkenen geëxcuseerd. Sociale media zijn onverbiddelijk en de commotie ging niet liggen", zegt fractieleider Kris Claessens. "We willen benadrukken dat we jong engagement in de lokale politiek aanmoedigen. Het is jammer dat de sociale media en de daarbij horende 'politieke correctheid' elke fout genadeloos afstraft." (PKM)