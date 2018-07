N-VA schuift haar top vijf naar voren 06 juli 2018

Op de ledenvergadering van N-VA Kruibeke is de ontwerplijst met de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen unaniem goedgekeurd.





Lijsttrekker Dimitri Van Laere was al bekend. De top vijf wordt aangevuld met Saskia Bressinck, Caroline Vermeulen, Kris Claessens en Elsje De Wilde. Enkel die laatste zetelt nog niet in de gemeenteraad. N-VA maakt de rest van de namen pas later bekend, maar volgens Dimitri Van Laere gaat het om een groep die alle Kruibekenaren vertegenwoordigt. "We zijn blij dat ook een aantal nieuwe gezichten de drang voelen om zelf de sprong te wagen in de politiek. Het zijn mensen met frisse ideeën en veel enthousiasme." (PKM)