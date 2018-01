N-VA neemt financiën op de korrel 24 januari 2018

De Kruibeekse N-VA fractie is niet mals voor de meerderheid in haar financiële analyse van de gemeente. Volgens de oppositie zijn de investeringen van de voorbije jaren minimaal.





"Men verkondigt dat Kruibeke op enkele jaren budgettair opnieuw op sporen is gezet maar dat is vooral een gevolg van de manifeste onderinvesteringen van de laatste jaren", zegt voorzitter Kenny Mariën. "Bovendien werden verschillende leningen verlengd in duurtijd. Dit is zeker geen schuldafbouw. In een verkiezingsjaar is er echter plots wel een investeringsbudget voorzien van bijna 9 miljoen euro en moet men lenen om alles in evenwicht te houden."





"We stellen ons opnieuw vragen bij de noodzakelijkheid van de bouw van een nieuw gemeentehuis. Dit is budgettair niet te verantwoorden. Bovendien zijn er andere prioriteiten zoals de bouw van een nieuwe sporthal maar door de hoge aflossingen van leningen zal er de komende jaren echter weinig marge zijn." (PKM)