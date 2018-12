N-VA en CD&V bereiken akkoord met drie onafhankelijken Nipte meerderheid van slechts één zetel na wekenlange soap Kristof Pieters

19 december 2018

16u49 0 Kruibeke Na een zeven weken durende soap hebben N-VA, CD&V en drie onafhankelijken hun handtekening gezet onder de voordrachtsakte voor het nieuwe bestuur in Kruibeke. Het is wel een brokkenparcours geworden. De lijst DENERT verliest drie mensen aan N-VA maar zij krijgen hiervoor niks in de plaats. De meerderheid met één zetel is bovendien wel erg nipt.

N-VA en CD&V pakten eind oktober uit met een akkoord voor een coalitie maar het heeft bijzonder weinig gescheeld of die plannen waren op een sisser uitgedraaid. Voormalig burgemeester Antoine Denert was aanvankelijk akkoord met het scenario om SamenVoorKruibeke en huidig burgemeester Jos Stassen uit het zadel te lichten. Hij steunde ook de voordracht van Dimitri Van Laere als nieuwe burgemeester maar trok die steun even snel terug in toen CD&V duidelijk maakte dat hij persona non grata zou blijven in de nieuwe coalitie.

CD&V en N-VA hebben samen slechts 10 van de 25 zetels. Eind oktober waren er vier verkozenen van de lijst DENERT die de nieuwe coalitie wilden steunen als onafhankelijken. Antoine Denert lanceerde echter een tegenoffensief en slaagde erin om twee van de vier terug te halen: zijn nichtje Catherine Hermans en Berlinda De Cleen. Met Alex Garcia en Luc Van Royen waren de bruggen al opgeblazen. Uiteindelijk heeft Catherine Hermans de afloop bepaald door toch haar handtekening te zetten onder de voordrachtsakte. Naar eigen zeggen koos ze voor het beleid. De dissidenten in de groep DENERT krijgen er wel niks voor in de plaats. Aanvankelijk waren ze met vier, een meerderheid binnen de fractie, en krijgen ze een schepenzetel. Met drie hebben ze de meerderheid niet en blijven ze dus met lege handen achter.

“Het heeft inderdaad aan een zijden draadje gehangen”, erkent toekomstig burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). “Antoine Denert heeft de druk enorm opgevoerd en dat zal zeker diepe wonden hebben geslagen binnen zijn groep maar ook binnen zijn eigen familie. Wij hebben zelf veel gesprekken gevoerd met deze mensen maar nooit die druk uitgeoefend. Ik ben blij dat er gekozen is voor het beleid. Normaal zou Catherine schepen geworden zijn maar dat kan nu niet meer. Het siert haar dat ze dan alsnog deze keuze heeft gemaakt.”

Antoine Denert reageert ontgoocheld. “Ik probeer politiek en familie zo gescheiden mogelijk te houden maar dat is op dit moment erg moeilijk”, geeft hij toe. “Ik ben dat tegenoffensief enkel begonnen omdat ik wou dat CD&V ons erkende als partij. Een stabiele meerderheid was perfect mogelijk als ze met de hele groep DENERT in zee waren gegaan maar men heeft altijd een veto gesteld tegen mij persoonlijk. In deze constellatie heeft men maar één zetel op overschot. Ik zie deze coalitie niet lang stand houden. Als de drie niet trouw waren aan mij, kunnen ze in de toekomst opnieuw hun kar draaien. Met de resterende mensen van onze groep gaan we ons nu beraden over onze oppositierol. Eén ding is zeker: dit alles sterkt me nog meer in de overtuiging dat ik er binnen zes jaar opnieuw zal staan.”

Ook Jos Stassen (SamenVoorKruibeke) heeft weinig vertrouwen in de nieuwe coalitie. “Het enige bindmiddel is dat ze allen tegen Jos Stassen en SamenVoorKruibeke gekant zijn. Van enige visie is er geen sprake. Het enige dat al vastligt is de verdeling van de mandaten waarin ze zich goed bedeeld hebben. Ik geloof niet dat zo’n ploeg in staat gaat zijn om een beleid te voeren. Of het nu een lang of kort leven beschoren is laat ik in het midden maar vroeg of laat zal dit rechtgetrokken worden.”

De nieuwe bestuursploeg laat zich door de kritiek niet uit haar lood slaan. “Intussen hebben we trouwens niet stil gezeten. Er is al hard gewerkt aan het bestuursakkoord dat de basis zal vormen voor het beleid van de komende zes jaar”, vervolgt Van Laere. “We gaan dit begin januari voorstellen. We behouden wat goed is en we sturen bij waar nodig. We reiken hierbij dan ook uitdrukkelijk de hand naar iedereen, over alle partijgrenzen heen, om constructief samen te werken.

Ondertussen werd er binnen de groep beslist wie er deel zal uitmaken van het schepencollege en werden hiervoor de nodige voordrachtakten ondertekend en neergelegd. Zoals bekend zal Dimitri Van Laere (N-VA) op 1 januari burgemeester worden en dat voor een periode van 4 jaar. Daarna neemt Filip Vercauteren (CD&V) de fakkel over voor de laatste 2 jaar. Hij zal in de periode daarvoor eerste schepen zijn en voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (het vroegere OCMW). Bij CD&V gaan de schepenmandaten verder naar Kris Smet en Dirk De Ketelaere. Die laatste wordt na 4,5 jaar opgevolgd door Koen Maris. Bij N-VA worden Caroline Vermeulen en Kamiel Van Gheem schepen. Die laatste wordt na 3 jaar opgevolgd door Els Eeckhaoudt. Het voorzitterschap van de gemeenteraad is voor N-VA en wordt verdeeld onder Kris Claessens en Saskia Bressinck die elk 3 jaar voor hun rekening nemen.