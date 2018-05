Minderjarige illegalen van weg en bus geplukt 29 mei 2018

De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft gisteren drie minderjarige illegalen gevat. Er werden twee jonge mannen aangetroffen in de Molenstraat en één minderjarige op een bus in de Bazelstraat in Kruibeke. Inspecteurs van De Lijn hadden de jongeman betrapt op rijden zonder te betalen. Hij kon geen geldige identiteitskaart vertonen, waarop de politie er werd bijgehaald. De jongeman werd bestuurlijk aangehouden. Ook de twee jongemannen in de Molenstraat werden bestuurlijk aangehouden. De dienst Vreemdelingenzaken werd ingelicht. Alle drie werden ze overgebracht naar het gesloten opvangcentrum in Steenokkerzeel. (PKM)