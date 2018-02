Middenschool Stapsteen Reynaert gaat van start 21 februari 2018

02u49 0 Kruibeke Met een eerste infomoment voor ouders is gisteren de nieuwe middenschool Stapsteen Reynaert officieel voorgesteld. Het gaat om een vestiging van het KA Beveren op de campus van basisschool Reynaert in Kruibeke. In september zal een eerste klasje van start gaan.

Martine Goossens, directeur van de basisschool, liep al jaren rond met het idee voor een nieuwe middenschool. "Toen ik hier 25 jaar geleden begon, was dit meteen het laatste jaar van de middelbare school, iets wat ik toen al erg betreurde. Nu nemen we de draad weer op en starten we met een middenschool. We merken immers elk jaar dat sommige twaalfjarigen nog niet volledig klaar zijn om de overstap te maken naar een grote secundaire school. Ze hebben nog iets langer de behoefte aan een kleine, veilige omgeving waarbij ze niet elk uur een andere leerkracht hebben."





Bij het KA Beveren vond Martine de ideale partner. "We hebben dit schooljaar acht klassen met telkens 22 leerlingen en voor de eerste keer waren alle plaatsen volzet", zegt directeur Kathleen Thomassen. "Uitbreiden op de campus kan niet meer, dus voor ons is dit een ideale manier om toch te kunnen groeien. Anderzijds geloven we ook in de filosofie achter deze kleinschalige middenschool. De sterktes van Stapsteen Reynaert zijn kleine klassen, een klein leerkrachtenteam en meer individuele begeleiding. Het is geen geïsoleerd eiland, want voor enkele vakken zoals lichamelijke opvoeding of levensbeschouwing moeten ze naar het KA in Beveren. We gaan dit clusteren zodat het pendelen beperkt blijft tot ongeveer een halve dag. Voordeel is dat ze zo kennismaken met de rest van de campus." Op 1 september wordt gestart met een eerste klasje van 22 leerlingen. Volgend jaar komt daar dan een tweede jaar bij. "Er is nog de mogelijkheid om verder te groeien", vervolgt Thomassen. "Voorlopig mogen we lokalen gebruiken van de basisschool, maar binnen enkele jaren start een nieuwbouwproject en krijgen we een eigen stek met enkele vaklokalen."





Inschrijven kan vanaf 17 maart. Meer info op www.stapsteenreynaert.be





(PKM)