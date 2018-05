Meting van luchtkwaliteit aan scholen 24 mei 2018

De gemeente Kruibeke heeft een toestel gekocht om het hele jaar door metingen te kunnen doen van de luchtkwaliteit langs de gewestweg. Dat heeft burgemeester Jos Stassen (SamenVoorKruibeke) geantwoord op een vraag van gemeenteraadslid Luk Dekeyser (Kruibeeks Belang). Die vroeg wat de gemeente van plan was te doen aan de luchtvervuiling ter hoogte van de scholen. "Uit de laatste federale gegevens blijkt dat er bij 61 procent van de scholen sprake is van luchtvervuiling", zegt De Keyser. Volgens hem moet de gemeente een stap verder gaan en ook dieselverkeer verbieden. Ook vraagt hij aandacht voor asbestbestrijding op scholen. Volgen Stassen is er al een inventaris gemaakt van de aanwezigheid van asbest. "Die vormt geen enkel risico, maar bij verbouwingen wordt er rekening mee gehouden." (PKM)