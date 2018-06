Met de fiets naar Esperanto wereldcongres in Lissabon 23 juni 2018

Eddy Van den Bosch en Ella Strug uit Bazel hebben de Duitse familie Brucker op bezoek. Die zijn op 10 juni vertrokken in Berlijn en willen op 28 juli aankomen in Lissabon voor het Esperanto wereldcongres. "We zijn allen lid van BEMI, een vereniging van fietsers die Esperanto spreken", legt Eddy uit. "We hebben spontaan logement aangeboden en ik zal zelf een eindje meefietsen tot aan de Franse grens. Onderweg zullen nog andere leden van de Esperanto-vereniging aansluiten." Eddy en Ella spreken thuis bijna uitsluitend Esperanto. Ella is van Poolse afkomst en het koppel leerde elkaar via een Esperanto-vereniging kennen. "Intussen zijn we al vele jaren getrouwd en ik spreek natuurlijk Nederlands, maar we zijn heel bewust blijven communiceren in Esperanto", legt Ella uit. "Het is plezant dat we als gastgezin andere mensen over de vloeren krijgen die de passie voor deze internationale taal delen. Esperanto is meer dan enkel een taal. De gebruikers vormen ook een eigen gemeenschap." Het koppel ziet alleen maar voordelen in Esperanto. "Het is makkelijker om te leren dan eender welke taal omdat er geen uitzonderingen of onregelmatige werkwoorden bestaan. Bovendien wordt het gesproken in 100 landen en maak je makkelijk contact met andere mensen die Esperanto spreken." Dat kan de familie Brucker beamen. "Onderweg kregen we pech met de fiets en bij een fietshersteller zag men onze outfit en sprak men ons plots in Esperanto aan. Een erg leuke verrassing." (PKM)