Met 2,64 promille gracht in 02u47 0

Een 73-jarige man uit Beveren belandde met zijn voertuig in de gracht in de Hondenstraat in Kruibeke. De man legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat hij 2,64 promille alcohol (zo'n tien glazen) in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Na controle van de autopapieren bleek dat het voertuig niet meer was verzekerd. Het werd getakeld en in beslag genomen. (PKM)