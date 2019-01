Melissa voor de tweede keer tot Prins Carnaval gekroond Kristof Pieters

13u23 0 Kruibeke In een nokvolle sporthal van de Sint-Jan Berchmansschool in Rupelmonde is zaterdagavond de 37-jarige Melissa Huylenbroeck verkozen tot Prins Carnaval bij de Orde van Mercator. Ze won het duel van haar uitdager, de 27-jarige Michiel Sertijn.

Keizer Hippoliet mocht de uitslag bekendmaken na een spannende verkiezingsshow. Dit jaar waren er drie kandidaten, maar één deelnemer trok zich terug zodat het een strijd werd tussen Michiel Sertijn van carnavalsgroep De Doorzakkers uit Rupelmonde en Melissa Huylenbroek van carnavalsvereniging De orde van Mercator. Beide kandidaten waren bijzonder sterk en hebben bovendien ervaring. Melissa droeg de scepter al een keer in 2017 en Michiel was vorig jaar Prins Carnaval in Rupelmonde. Uiteindelijk wist Melissa nipt de overwinning binnen te halen. “Na een sabbatjaar besloot ik mij dit jaar opnieuw kandidaat te stellen”, vertelt ze. “Ik wil hiermee mijn steentje bijdragen om carnaval én Rupelmonde nog meer op de kaart te zetten.”

Prins Melissa zwaait de scepter op zondag 3 maart tijdens de 58ste carnavalsstoet in Rupelmonde. Maandag 4 maart is er voor de dertigste keer de Mercatorworp en voor de derde maal een popverbranding.