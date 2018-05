Meer dan 500 bezwaarschriften tegen windmolenpark KRISTOF PIETERS

08 mei 2018

Zo'n 500 buurtbewoners hebben bezwaar aangetekend tegen de komst van vier nieuwe windturbines langs de E17 in Haasdonk, Kruibeke en Temse-Velle. Het gaat om een project van Engie Electrabel. De vier windturbines zullen elektriciteit voorzien voor 8.750 gezinnen. De buurtbewoners vrezen echter dat de turbines slagschaduw en geluidshinder met zich mee zullen brengen. Ze vrezen ook voor de veiligheid omdat ze te dicht bij woningen staan ingepland. Buurtcomité 'E17 Leefbaar' organiseerde maandagavond een eigen infovergadering in feestzaal Helianthus in de Luirikstraat in Bazel. Er kwamen een aantal sprekers toelichting geven over de impact van de turbines op hun leefomgeving. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 12 mei en intussen werden al 500 bezwaarschriften verzameld. Rosalie Faes komt met haar woning op nog geen 170 meter te zitten van één van de windturbines. "We kweken renpaarden en die zijn erg gevoelig voor allerlei bewegingen in de omgeving. Voor ons persoonlijk betekent die windmolen dus inkomstenverlies, want de buitenpiste wordt onbruikbaar. De windturbines hebben niet alleen effect op dieren. Dat hebben ook de sprekers op onze infoavond aangetoond. Bij metingen houdt men geen rekening met de laagste bastonen en het zijn net die tonen waarvoor mensen gevoelig zijn. We merken dit nu al trouwens. Overdag wordt het geluid overstemd door het verkeer van de E17, maar 's nachts zijn de bestaande windturbines nu al hoorbaar. Deze nieuwe exemplaren worden nog hoger en hebben met de wieken inbegrepen een tiphoogte van maar liefst 200 meter." De drie betrokken gemeentebesturen hebben begrip voor de bekommernissen van de buurt. "Ze hebben ons wel gevraagd om onze bezwaren goed te argumenteren zodat ze dit nadien kunnen onderschrijven", zegt Faes nog.