Markante quiz voor het goede doel 13 februari 2018

02u59 0

Markant Kruibeke organiseert op vrijdag 23 februari een quiz om 19.30 uur in Ons Huis te Kruibeke. Inschrijven kan bij annemieke@optiekfoubert.be of 03 774 16 18. Er worden teams gevormd van telkens vier deelnemers. De opbrengst gaat naar het goede doel : Trias en Vasse Kweek. Als internationale ontwikkelingsorganisatie helpt Trias, waarvan Markant partner is, wereldwijd dromen waar te maken van ondernemende mensen. Vasse Kweek is een sociale moestuin Kruibeke die werkt met jongeren die net iets anders zijn. Iedereen kan er op zijn eigen tempo en mogelijkheden meewerken aan een moestuin die het goede leven evenaart. (PKM)