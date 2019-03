Markante boekenbeurs in gemeenteschool Kristof Pieters

12 maart 2019

18u01 0 Kruibeke Zondag 17 maart organiseert Markant Kruibeke een tweedehands boekenmarkt in de Gemeenteschool De Eenhoorn en dit van 11 tot 17 uur.

Het gaat om een nieuw evenement. “Op zoek naar originaliteit en het feit dat Markant Kruibeke al 25 jaar een actieve leesclub kent, groeide de idee om een boekenmarkt te organiseren”, zegt voorzitter Annemieke Foubert. “Het wordt een boekenmarkt met verkoop van boeken, tijdschriften, documenten, grafiek, etsen, pentekeningen, litho’s, reproducties, prentbriefkaarten, landkaarten, foto’s, affiches, papierantiek en met het boek gerelateerde artikelen. Zowel de boekenliefhebber als verzamelaar kan hier komen snuisteren in een aangename sfeer. We organiseren ook een boekenwedstrijd, een kinderboekenhoek en een markant boekencafé.” Wie zin heeft om de boekenkast aan te vullen: de toegang is gratis.