Markant schenkt cheque aan Vasse Kweek 30 maart 2018

02u54 0

Markant Kruibeke heeft de opbrengst van haar 'Markante Quiz' overhandigd aan de vereniging Vasse Kweek. In totaal kon er een cheque geschonken worden van 850 euro. De quiz was een succes met bijna 100 deelnemers. Vasse Kweek is een sociale moestuin in Kruibeke en werkt met jongeren met een beperking. Het geld zal gebruikt worden om het winkeltje, terras en keuken verder af te werken.





(PKM)