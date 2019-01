Markant laat culinaire hapjes en streekproducten proeven Kristof Pieters

31 januari 2019

14u42 0 Kruibeke Onder de slogan ‘Markant Kruibeke Proeft’ organiseert de middenstandsorganisatie van ondernemende vrouwen op vrijdag 1 februari een foodfestival van 18 tot 22 uur in de polyvalente zaal van de bassischool Den Eenhoorn in Kruibeke.

Markant Kruibeke neemt de organisatie van dit evenement op zich. Iedereen kan hier proeven van de gezellige sfeer, lekkere gerechtjes en smakelijke drankjes bij de vele standen bemand door Kruibeekse zakenmensen. Er is een grote variëteit aan bier, wijn, mocktails, koffie, thee, kaas, ijs, snoeptaarten, pizza, brood, pralines, soep, flensjes, confituren, enz. “De standhouders verrassen de bezoekers met hun unieke aanpak en schotelen de smakelijkste dingen voor”, zegt voorzitter Annemieke Foubert. “Je kan hier inspiratie opdoen voor in je keuken, culinaire geschenken of gewoon komen genieten van al de lekkers met je gezin en vrienden. Je kan ook inspiratie opdoen bij onze Markant stand waar we een uniek receptenboekje verdelen onder de titel ‘Pottenkijken bij Markant’ met de lekkerste recepten van het Markant Team.”

De inkom is gratis en er is kinderanimatie voorzien met illustratrice Hilde Schuurmans.