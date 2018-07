Markant en Unizo willen samen meer shoppers lokken 17 juli 2018

Onder de naam 'Kruibeke shopt Markant' hebben Markant, het netwerk van ondernemende vrouwen, en Unizo Kruibeke de krachten gebundeld. Beide handelaarsverenigingen slaan voor het eerst de handen in elkaar voor een koopactie. Dat is bekend gemaakt bij de voorstelling van het jaarprogramma.





"Net voor de feestdagen, op 2 december, wordt er een gezamenlijke koopzondag georganiseerd", kondigt Annemieke Foubert, voorzitter van Markant, aan. "Tussen 11 en 17 uur zetten de handelaars de deuren open en ontvangen ze de klanten op een originele manier. Dit kan zijn met een hapje en drankje, een kijkje achter de schermen, een goodiebag, een korting of een andere actie. De klanten zullen ook stempels kunnen verzamelen. Met slechts 3 stempels maakt men al kans op één van de 50 aankoopbons van 10 euro geschonken door Markant en Unizo." (PKM)