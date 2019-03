Man valt dronken in slaap voor verkeerslicht Kristof Pieters

12 maart 2019

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag het rijbewijs van een 40-jarige man uit Kruibeke onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. De man zat te slapen achter zijn stuur. De auto stond met draaiende motor voor het verkeerslicht in de Langestraat in Kruibeke. De man moest worden wakker gemaakt. Hij legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 1,52 promille alcohol in zijn bloed had.