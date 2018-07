M.A.R.V.A. stelt debuut-cd voor op Vlaamse feestdag 07 juli 2018

02u43 0 Kruibeke In Rupelmonde zal M.A.R.V.A., afkorting voor 'Mannen Aan de Rand Van de Afgrond', dit weekend zijn nieuwe debuut-cd Santiago aan de wereld voorstellen op Goedendag Kruibeke.

"En dit ter gelegenheid van de Vlaamse Feestdag, wegens voetbalperikelen verschoven naar 8 juli", lacht bezieler Bert Deyaert. M.A.R.V.A. ontstond in de herfst van 2010 aan de toog van de plaatselijke muziektempel 't Gildenhuis in Rupelmonde. De band bestaat uit zanger Bert Deyaert, gitarist Luc Olyslager (in een ver verleden stichtend lid van 'Nacht Und Nebel' en gitarist bij Albert), Rik De Bruyne (drums bij o.a. 'Ugly Papas' en 'Ozark Henry') en tenslotte bassist Kevin Van De Merlen. Uit een deelnemersveld van zo'n 120 Oost-Vlaamse inzendingen en na een voorselectie in JOC Kompas, won de band de finale van de Lawijtstrijd 2013 in concertzaal De Casino in Sint-Niklaas. Onsterfelijke roem, een geldprijs en de kans om op enkele Wase festivals het beste van zichzelf te tonen. Na jaren stilte stelt de band nu haar debuut voor. "Behalve de eerste single Welkom, die is opgenomen in Rupelmonde, werd het album opgenomen in Studio G in Brooklyn door het producers-duo Steve Waitt en Greg Tuohey", vertelt Bert. "Beiden waren vaste bezoekers van 't Gildenhuis van Rupelmonde met hun bands The Steve Waitt Band en Lowry."





Blues, jazz en hiphop vermengen zich moeiteloos met pop en zware rockmuziek. Wie M.A.R.V.A. aan het werk wil zien is welkom op zondag 8 juli om 14.30 uur op het Mercatoreiland van Rupelmonde. De inkom is gratis. Daarna staan de Rupelsoldaten uit Boom op het podium. Info op www.marva.tv (PKM)