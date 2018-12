Lijnbus maakt noodstop: twee passagiers gewond Kristof Pieters

04 december 2018

In de Bazelstraat in Kruibeke zijn dinsdagochtend twee gewonden gevallen toen een lijnbus van lijn 95 tussen Sint-Niklaas en Antwerpen een noodstop moest maken. Het incident deed zich voor om 8.30 uur in volle ochtendspits waardoor er heel wat reizigers op de bus zaten. Enkele passagiers kwamen door het hevige remmanoeuvre ten val. Twee oudere dames liepen daarbij verwondingen op. Een ploeg van de lokale politie en een ziekenwagen kwamen ter plaatse. Een van de vrouwen had een gapende hoofdwonde. Beide slachtoffers kregen op de bus de eerste zorgen toegediend. Ze werden vervolgens voor verdere verzorging naar het Middelheimziekenhuis in Antwerpen overgebracht. De overige reizigers konden al snel overstappen op een andere bus en hun weg verder zetten.