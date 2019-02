Lichtenregeling voor bedrijvenzone Hogenakkerhoek tijdens duur van Oosterweelwerken Vanaf vrijdag kan er hinder zijn op de snelweg Kristof Pieters

28 februari 2019

16u30 0 Kruibeke Het gevaarlijke kruispunt van Zwaluwbeek en de Krijgsbaan (N419) wordt uitgerust met verkeerslichten en dit gedurende de duur van de Oosterweelwerken tot eind 2025. Dat zijn de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) overeengekomen. Werkgeversorganisatie Voka reageert tevreden want bedrijven in de omgeving van de E17 gaan een zware periode tegemoet.

De vraag naar verkeerslichten op dit kruispunt leeft al een tijdje en kwam al naar voor uit een mobiliteitsenquête die de kamer van koophandel Voka in september 2017 organiseerde in de bedrijvenzones Zwaluwbeek en Hogenakkerhoek. De enquête kwam er na verschillende signalen over mobiliteitsproblemen. Een belangrijk knelpunt bleek de ontsluiting van het industrieterrein via de Zwaluwbeek op de gewestweg N419 en de onmiddellijke aantakking op de op- en afrit Kruibeke van de E17. Omwille van de moeilijke ligging van het kruispunt komt de verkeersveiligheid er dagelijks in het gedrang. Bovendien loopt de filevorming in de bedrijvenzone tijdens de spits hoog op omwille van de moeilijke verkeersafwikkeling.

Voka startte een overlegproces op met de bevoegde overheden om tot een lichtengeregeld kruispunt te komen. “Het overleg was echter complex”, zegt Dirk Bulteel, directeur belangenbehartiging van Voka. “Het knelpunt valt in een zone waar de gemeenten Melsele, Kruibeke en Zwijndrecht aan elkaar grenzen en ligt bovendien op de provinciegrens tussen Oost-Vlaanderen en Antwerpen. We zijn dan ook blij dat er nu toch een akkoord werd bereikt.”

De oplossing komt niets te vroeg. “De ondernemingen worden binnenkort geconfronteerd met de Oosterweelwerken enerzijds en een heraanleg van de N419 in Kruibeke anderzijds. Dat maakt dat bedrijven tegen een moeilijke periode aankijken. Dergelijke ingrepen verzachten de omstandigheden aanzienlijk”, aldus Bulteel.

De lichtenregeling wordt nog dit jaar in een tijdelijke opstelling geplaatst voor de duur van de Oosterweelwerken tot eind 2025. Gedurende deze periode wordt geëvalueerd hoe een definitieve opstelling kan geplaatst worden. Voka is ook blij dat de voorrangsregel in de Hogenakkerstraat definitief wordt aangepast. “Zo krijgt het lokaal economisch verkeer voorrang op het sluipverkeer.”

Vrijdag 1 maart zal het verkeer voor het eerst echt hinder ondervinden door de werken aan het Oosterweelproject want vanaf dan zal er gewerkt worden op de snelweg zelf. Voorlopig blijft dit nog wel beperkt. In Kruibeke gaat de oprit van de E17 richting Antwerpen vannacht enkele uren dicht, er wordt een omleiding voorzien via de af- en oprit Haasdonk. Tussen middernacht en 5 uur morgenvroeg zal een firma signalisatie plaatsen. Om funderingswerken voor geluidsschermen in de berm van de snelweg uit te kunnen voeren, zal vanaf vrijdag de pechstrook ingenomen worden en wordt de in- en uitvoegstrook tussen de oprit Kruibeke en afrit Zwijndrecht versmald. Er geldt dan ook een plaatselijke snelheidsbeperking.