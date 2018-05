Let's Dance brengt wervelend dansspektakel 24 mei 2018

Let's Dance, een dansgroep uit Kruibeke, heeft ook dit jaar een wervelende dansshow gebracht. Melissa Van Landeghem startte in 2000 met haar tienerdroom: dansles geven. Het eerste optreden was er eentje in open lucht met zo'n 12 dansers en een twintigtal toeschouwers. Achttien jaar later telt Let's Dance zo'n 370 leden en 11 lesgeefsters. Ze stonden samen op het podium om het beste van zichzelf te geven. Er kwamen zo'n 1.500 toeschouwers kijken, verspreid over drie shows. Het is intussen uitkijken naar de nieuwe danszaal die boven op de bestaande kleedkamers van sporthal De Dulpop gebouwd zal worden.











(PKM)