Lekdetectiebedrijf krijgt geen toegang in sociale woning 17 februari 2018

De huisvestingsmaatschappij is gisteren met een lekdetectiebedrijf naar de Aloïs Roelandtslaan in Rupelmonde getrokken om de zware waterlekken in een sociale woning te onderzoeken. Marleen De Wachter (60) kampt al twee jaar lang regelmatig met plotse en bijzonder zware waterlekken in haar sociale woning maar tot nog toe slaagde geen enkele expert er in de oorzaak te vinden. Gisteren wou de huisvestingsmaatschappij nogmaals met een bedrijf de situatie onderzoeken maar het lekdetectiebedrijf moest tevergeefs terugkeren. "De bovenbuur kon niet aanwezig zijn en heeft ons de toegang geweigerd", zegt voorzitter Ann Cools. "We hadden gevraagd om de sleutel ter beschikking te stellen maar daar is men niet op ingegaan. We gaan nu een aangetekende brief versturen met de vraag om een nieuwe datum vast te leggen voor een onderzoek." (PKM)