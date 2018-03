Leerlingen Sint-Joris ondergaan crashtest 16 maart 2018

Laatstejaars van het Sint-Jorisinstituut uit Bazel hebben gisteren enkele workshops rond verkeersveiligheid gevolgd. Daarbij werden ze geconfronteerd met een aantal risicofactoren waaraan zij als passagier van auto's blootgesteld worden. "Het algemene uitgangspunt van het project 'Croes Controle' is dat jongeren meer inzicht krijgen in de oorzaken van weekendongevallen", zegt Kristof De Witte van de jeugddienst. "Daarom worden leerlingen geconfronteerd met een aantal risicofactoren. Het gaat in hoofdzaak om snelheid, onervarenheid, rijden onder invloed, agressie en vermoeidheid." De jongeren konden ook een crashtest ervaren op een toestel van de Responsible Young Drivers en een promillebril opzetten die simuleert hoe alcohol het zicht verandert. Het belang van de veiligheidsgordel en gsm-gebruik achter het stuur kwamen ook aan bod. (PKM)