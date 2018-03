Leerlingen schilderen eieren voor zustergemeente Moldovita 06 maart 2018

Honderden leerlingen mogen letterlijk en figuurlijk hun creatieve ei kwijt in een nieuw project van de onderwijsraad van Kruibeke en de vzw Moldovita. Ze mogen eieren beschilderen. "Het beschilderen van eieren is een ware kunst in het Roemeense Moldovita waarmee Kruibeke al jaren verzusterd is", zegt schepen van onderwijs Tina Van Havere (Sp.a). "De vzw Moldovita, die er verschillende projecten ondersteunt, kwam aan kloppen met het idee om dit stukje Roemeens erfgoed naar hier te halen om zo geld in te zamelen. In totaal zijn er 800 van die kunstwerkjes naar Kruibeke overgebracht. De bedoeling is om de eieren per twee, één afkomstig uit Roemenië en één van de kinderen hier, te verkopen voor het goede doel. Het ingezamelde geld zal gebruikt worden voor 'Investeren in studeren', een project dat kinderen uit Moldovita de kans geeft om te studeren", aldus onderwijsschepen Tina Van Havere.





Alle lagere scholen uit de gemeente nemen hieraan deel. Er zijn intussen al honderden eieren beschilderd die volgende maand verkocht zullen worden op de boerenmarkt in Bazel en op de jaarmarkt. Onder meer in de kinderopvang van Rupelmonde hebben jongeren zich mogen uitleven. Ze kregen er begeleiding van een leerkracht van de academie.





Naar school

"En er zitten pareltjes bij", belooft schepen Van Havere. "Maar het is ons vooral toch om de symboliek te doen. Kinderen van hier zorgen ervoor dat kinderen uit Moldovita naar school kunnen gaan", besluit Van Havere.





