Leerlingen met hond op wandel voor het goede doel Kristof Pieters

24 januari 2019

10u44 0 Kruibeke De leerlingen van het 3e en 4e leerjaar van basisschool Reynaert in Kruibeke hebben een hondenwandeling op touw gezet ten voordele van het goede doel. Een gastspreker van Gaia kwam ook langs in de klas om met de kinderen te praten over de organisatie.

Naar aanleiding van de jaarlijkse opendeurdag werkten de leerlingen van de tweede graad ook dit jaar een project uit. Er werd gekozen voor het thema ‘Zorg dragen voor onze dieren’. Het idee om een wandeling te organiseren met honden kwam van de leerlingen zelf. Samen met de juffen Tine Depauw en Laurence Lippens werd een tocht uitgestippeld van zo’n 6 km in de besneeuwde Kruibeekse polder. Er stonden maar liefst 94 wandelaars paraat, al dan niet met hun hond. De opbrengst van de wandeling was ten voordele van ‘Refugio Ebredogs’. Dit is een Spaans asiel dat zich dag en nacht inzet voor verwaarloosde en mishandelde honden. Na de wandeling kon iedereen zich opwarmen aan verse soep en smullen van zelfgemaakt koekjes. Er werd zo maar liefst 605,40 euro ingezameld. Daar bovenop komen nog eens 120 euro aan rosse centjes die eerder al werden verzameld.