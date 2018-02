Leerlingen komen massaal in fluo naar school 06 februari 2018

De Kruibeekse scholen hebben massaal meegedaan aan de fluoactie van de gemeente. Die nam in het begin van dit schooljaar het initiatief om de leerlingen te motiveren een fluohesje te dragen. De scholen hielden een maand lang bij hoeveel kinderen in hun fluohesje aan de schoolpoort verschenen. Alle basisscholen namen aan deze actie deel. Om iedereen te bedanken werd ook een prijsuitreiking georganiseerd. Elke school mocht één klas afvaardigen om de trofee 'minion' in ontvangst te komen nemen. De leerlingen kregen ook een fluo sportzak cadeau.





(PKM)