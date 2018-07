Ledverlichting voor voetbalveld 18 juli 2018

Het A-terrein van de sportzone Kerkeputten krijgt nieuwe verlichting. De gemeente koos voor ledverlichting die de energiekost fors zal doen dalen. Door de overschakeling zullen ook alle armaturen aangepast moeten worden, maar volgens de technische dienst zal de investering terugverdiend zijn in vijf jaar tijd door de daling van de energiekost. In totaal gaat het om een investering van 23.750 euro, exclusief btw. Met de nieuwe verlichting zal de kunstgrasmat nog intensiever bespeeld kunnen worden, vooral dan in de donkere wintermaanden. (PKM)