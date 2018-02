Laure en Kaat winnen 'armoededictee' 15 februari 2018

KWB, Davidsfonds, Femma en Markant hebben voor de tweede keer de handen in elkaar geslagen voor het grote armoededictee ten voordele van Welzijnsschakels. Dit ludiek dictee vond plaats in gemeenteschool De Eenhoorn. In totaal kwamen 45 deelnemers testen hoe goed ze de dt-regel nog onder de knie hadden. Bij de categorie jeugd tot 16 jaar waren de winnaars Laure Anne Bolsens en Kaat Meert.





(PKM)